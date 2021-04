Zwei Spielausfälle für Hamburgs Zweitliga-Handball

Hamburg (dpa/lno) – Zwangspause statt Wettkampfrhythmus. Die Zweitliga-Handballer des HSV Hamburg haben ungewollt einige spielfreie Tage vor sich. Nachdem zunächst das für Dienstag geplante Heimspiel beim ASV Hamm-Westfalen abgesagt wurde, folgte am Freitag die Nachricht, dass auch die Partie des Tabellenführers am Samstag beim TV Hüttenberg nicht stattfinden kann.

Aufgrund eines positiven Corona-Tests beim TVH muss die gesamte Mannschaft in Quarantäne. Das Team des ASV Hamm-Westfalen befindet sich in Isolation, weil es beim vorherigen Gegner HC Elbflorenz Positiv-Fälle gegeben hatte. Ihr nächstes Spiel sollen die Schützlinge von HSV-Coach Torsten Jansen jetzt am 9. Mai gegen den Wilhelmshavener HV bestreiten. Nach der Sperrung der Sporthalle Hamburg ist noch nicht klar, wo die Partie gespielt wird.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-325435/2

Homepage HSV Hamburg

Kader HSV Hamburg

Spielplan HSV Hamburg

Tabelle 2. Bundesliga