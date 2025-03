Zwei Senioren bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Asendorf (dpa/lni) –

Eine 86-jährige Autofahrerin und ihr 90 Jahre alter Beifahrer sind bei einem schweren Unfall im Kreis Diepholz lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, war die Frau mit dem Wagen aus bisher unbekannter Ursache gegen zwei Bäume geprallt. Sowohl die Fahrerin als auch ihr Beifahrer erlitten bei dem Unfall am Donnerstagmittag in Asendorf im Ortsteil Graue so schwere Verletzungen, dass sie in Lebensgefahr schweben. Beide kamen in nahe gelegene Kliniken. Auch ein Rettungshubschrauber kam nach Angaben der Polizei zum Einsatz.