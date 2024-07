Zwei Sechsjährige in Hamburg vor dem Ertrinken gerettet

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Kinder sind am Wochenende in Hamburger Schwimmbädern vor dem Ertrinken gerettet worden. Am Freitag habe ein Bademeister im Schwimmbad Bondenwald im Stadtteil Niendorf einen Sechsjährigen aus dem Wasser gezogen und am Beckenrand reanimiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Auch im Festland-Bad im Stadtteil Altona-Altstadt sei am Samstag ein sechsjähriger Junge unter der Wasseroberfläche treibend entdeckt und aus dem Schwimmbecken gehoben worden. Laut Feuerwehrangaben mussten Ersthelfer das Kind jedoch nicht wiederbeleben. Rettungskräfte brachten die Kinder in beiden Fällen zu Untersuchungen ins Krankenhaus.