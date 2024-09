Zwei Schwerverletzte nahe Reeperbahn – Täter flüchtig

Hamburg (dpa/lno) –

Zwei Männer sind im Hamburger Stadtteil St. Pauli mutmaßlich durch Messerstiche schwer verletzt worden. Passanten wurden nach Angaben der Polizei nahe der Reeperbahn auf die zwei verletzten Männer aufmerksam und verständigten die Beamten. Einer der Männer habe Verletzungen am Bein und der andere an der Hand, welche mutmaßlich durch Messerstiche zugefügt worden seien, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Fahndung nach dem oder den Tätern dauere an, um Mithilfe aus der Bevölkerung werde gebeten. Die Kriminalpolizei übernehme die Ermittlungen.