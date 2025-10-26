Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß in Tangstedt

Tangstedt (dpa/lno) –

Bei einem Autounfall in Tangstedt im Kreis Stormarn sind am Samstagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen auf regennasser Fahrbahn zwei Autos frontal zusammen. Der 21-jährige Fahrer eines Fahrzeugs wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und sein Beifahrer kamen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs blieb unverletzt. Die Straße war nach dem Zusammenstoß lange gesperrt. Die Polizei ermittelt die Ursache und ließ einen Sachverständigen hinzuziehen.