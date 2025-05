Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A7 – Hund überfahren

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 nahe der Anschlussstelle Bad Bramstedt sind die beiden aus Hamburg stammenden Insassen eines Geländewagens schwer verletzt worden. Außerdem wurde ein Hund überfahren, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demnach wurde die 33-jährige Fahrerin, die nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Wrack habe geborgen werden können, mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Ihr 41-jähriger Beifahrer kam mit dem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Im Auto befanden sich laut Polizei auch zwei Hunde. Eines der Tiere sei nach dem Unfall auf die Gegenfahrbahn gelaufen und dort überfahren worden. Der andere Hund sei in die Obhut eines Tierarztes gegeben worden.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Norden. Die Autobahn war den Angaben zufolge an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden bis gegen 17.00 Uhr voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die Fahrerin zum Überholen angesetzt, dabei ein weiteres Fahrzeug zu spät bemerkt und bei dem Versuch, eine Kollision zu verhindern, das Lenkrad verrissen. Das Auto habe sich in der Folge mehrfach überschlagen.