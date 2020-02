Blaulicht und der LED-Schriftzug «Unfall» auf dem Dach eines Polizeistreifenwagens. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Rastede (dpa/lni) – Bei der Kollision zweier Autos auf einer Landstraße in Rastede (Landkreis Ammerland) sind zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 65-Jähriger sei mit seinem Auto am Donnerstag in den Gegenverkehr geraten und frontal mit dem Wagen eines 43-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Beide Männer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Pressemitteilung der Polizei