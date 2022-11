Zwei Schwerverletzte nach Auffahrunfall auf der A1

Sottrum (dpa/lni) –

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Sottrum im Landkreis Rotenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 51 Jahre alter Lasterfahrer sei mit seinem Lkw in ein auf dem Standstreifen stehendes Streckenfahrzeug geprallt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Auto saßen zwei 57 und 59 Jahre alte Mitarbeiter eines Servicebetriebs. Beide mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den ersten Ermittlungsergebnissen nach war der Lasterfahrer zum Zeitpunkt des Unfalls abgelenkt und hatte das Fahrzeug am Dienstagnachmittag auf dem Standstreifen übersehen.