Bei einem Auffahrunfall auf der A25 in Hamburg werden zwei Autofahrer schwer verletzt. (Archivbild) Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Auffahrunfall auf der A25 in Hamburg sind zwei Männer im Alter von 28 und 44 Jahren schwer verletzt worden. Der 28-Jährige steuerte am Dienstagabend auf Höhe der Ausfahrt Neuallermöhe-West mit seinem Wagen in das vor ihm fahrende Auto des 44-Jährigen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Warum es zum Unfall kam, sei bislang noch ungeklärt, hieß es.