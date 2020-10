Zwei schwerverletzte Kinder nach missglücktem Überholmanöver

Apen (dpa/lni) – Bei einem Unfall mit zwei Autos in Apen im Landkreis Ammerland sind zwei Kinder im Alter von zwölf und dreizehn Jahren lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer wollte am Sonntagmittag mit seinem Wagen in einer Kurve ein anderes Auto überholen, wie ein Polizeisprecher sagte. Dabei stießen beide Fahrzeuge nach ersten Erkenntnissen zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher kam anschließend mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die beiden Kinder, die bei ihm im Auto saßen, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Fahrer und die drei Insassen des anderen Autos wurden ebenfalls leicht verletzt.