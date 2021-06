Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Region Hannover

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Bei einer Kollision von zwei Autos auf der Bundesstraße 65 in der Region Hannover sind am Freitagmorgen zwischen Ilten und Ahlten mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet aus zunächst unbekannten Gründen ein Auto in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Ein Auto landete auf dem Dach, das andere prallte frontal in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber kam zur Unglücksstelle.

