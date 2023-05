Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Lengerich

Lengerich (dpa/lni) –

In der Nacht zu Sonntag sind in Lengerich (Landkreis Emsland) vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam ein 30-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall kippte der Wagen auf die linke Seite. Eine 43-jährige und eine 26-jährige Frau, die sich ebenfalls in dem Auto befanden, wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 30-jährige Fahrer und eine weitere, 16-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Nach einer Erstversorgung durch die Einsatzkräfte wurden die beiden schwer verletzten Frauen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.