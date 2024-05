Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Husum

Husum (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße 5 in Husum sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 21-Jähriger sei am Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Freitag mit. Dort sei er erst seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw und dann frontal mit einem Pkw zusammengestoßen.

Der Lkw-Fahrer habe laut Polizeiangaben unverletzt bremsen können, die 78 Jahre alte Fahrerin des Pkw sei bei dem Unfall jedoch schwer verletzt worden. Das Auto des 21-Jährigen habe sich nach den Zusammenstößen überschlagen und sei im Straßengraben liegengeblieben. Der Mann sei ebenfalls schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Die B5 wurde am Donnerstagvormittag deshalb für mehrere Stunden voll gesperrt.