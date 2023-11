Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Fehmarn

Fehmarn (dpa/lno – Bei einem Unfall auf der Ostseeinsel Fehmarn sind am Mittwoch ein 75 Jahre alter Mann und seine 72 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt worden. Sie mussten von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Die Limousine des Paares sei in der Nähe der Ortschaft Bannesdorf auf Fehmarn mit dem kreuzenden Auto eines 74-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 75-Jährigen rückwärts gegen einen Baum und auf die Straße zurück geschleudert.

Der 74-Jährige blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf rund 25.000 Euro. Die Kreisstraße 49 musste für die Unfallaufnahme für rund 45 Minuten voll gesperrt werden.