Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A 28

Hatten (dpa/lni) – Bei einem Unfall auf der Autobahn 28 (A 28) bei Hatten im Landkreis Oldenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger sei mit seinem Auto von der Überholspur plötzlich nach rechts gefahren und habe dort den Wagen einer 67-Jährigen gerammt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Wagen der Frau durchbrach eine Leitplanke und blieb in einem Graben stehen. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste aus dem Auto befreit werden. Der Wagen des 45-Jährigen überschlug sich durch den Aufprall. Auch der Mann wurde schwer verletzt. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde die A 28 am Samstag im Bereich Hatten in Richtung Bremen für rund eine Stunde gesperrt.