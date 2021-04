Zwei Schwerverletzte bei Motorradzusammenstoß

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration

Bockenem (dpa/lni) – Bei der Kollision zweier Motorräder in Bockenem (Landkreis Hildesheim) sind eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Die junge Frau wollte am Dienstagabend mit ihrem Motorrad wenden und übersah dabei offenbar den herannahenden 19 Jahre alten Motorradfahrer, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Die Motorräder krachten ineinander und Fahrerin und Fahrer erlitten jeweils schwere Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Die Bundesstraße 243 war für circa eine Stunde voll gesperrt.

