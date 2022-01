Zwei Schwerverletzte bei Glätteunfall im Kreis Uelzen

Ein verunfalltes Fahrzeug steht neben der Fahrbahn der Bundesstraße 71. Foto: Philipp Schulze/dpa

Uelzen (dpa/lni) – Eine 55 Jahre alte Frau und ein 66-jähriger Mann sind bei einem Verkehrsunfall im Kreis Uelzen auf spiegelglatter Straße schwer verletzt worden. Die Frau war am Mittwochmorgen mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 71 zwischen Hansen und Uelzen unterwegs, als sie laut Polizei vermutlich aufgrund der Straßenglätte in einer langgezogenen Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl die Frau als auch ihr 66-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Die B71 war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt.

