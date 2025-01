Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Einfamilienhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hamburg-Hummelsbüttel sind zwei Menschen schwer verletzt worden. In dem Gebäude sei am Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Das Haus stehe in Vollbrand. Eine Frau und ein Mann seien mit schweren Verletzungen aus dem Gebäude gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden. Niemand werde mehr vermisst. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.