Zwei Schwerverletzte bei Autounfall in Menschenmenge

Zwei Menschen sind in der Silvesternacht in Flensburg bei einem Autounfall in einer Menschenmenge schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto kurz nach Mitternacht mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Straße eingebogen. Die dort feiernden Anwohner hielten demnach das Fahrzeug auf und wollten den Fahrer zur Rede stellen.

«Dabei sollen Zeugen Atemalkohol wahrgenommen haben», berichtete die Polizei. Einer versuchte den Angaben zufolge, den Fahrzeugschlüssel durch die geöffnete Fahrerscheibe abzuziehen. Da habe der 31-jährige Autofahrer sein Fahrzeug beschleunigt und dadurch die am Fenster stehende Person schwer verletzt.

Ein weiterer Mann, der am rechten Kotflügel des Wagens stand, sei ebenfalls schwer verletzt worden. Die 68 und 32 Jahre alten Männer wurden laut Polizei ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte den Angaben zufolge das Auto schnell ausfindig machen und beschlagnahmen. Dem Fahrer sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen worden.