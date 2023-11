Zwei schwere Unfälle mit E-Scootern: 38-jährige Frau stirbt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei zwei Unfällen mit E-Scootern sind in der vergangenen Woche in Hamburg zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 38-jährige Fahrerin starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau am Mittwoch mit ihrem Leih-E-Scooter in Hamburg-Jenfeld auf dem Grabkeweg und stürzte aus noch ungeklärter Ursache in Höhe des dortigen Einkaufszentrums auf die Straße. Rettungskräfte brachten die 38-Jährige in ein Krankenhaus. Am Freitag erlag sie ihren schweren Kopfverletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Der andere schwere Unfall ereignete sich am Dienstag vergangener Woche in Hamburg-Neustadt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter die Glacischaussee und kam mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Durch den Sturz auf den Boden zog sich der Mann ebenfalls eine schwere Kopfverletzung zu, konnte mittlerweile aber aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zuvor eine Alkoholisierung des Mannes fest und ordneten eine Blutprobenentnahme an.