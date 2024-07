Zwei Schuppen brennen in Hamburg – Verdächtiger festgenommen

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in Hamburg-Billstedt nahe der Bundesstraße B5 sind in der Nacht zu Sonntag zwei Schuppen zerstört worden. Verletzt wurde niemand, es besteht der Verdacht auf Brandstiftung. Die Feuerwehr wurde um kurz vor 4 Uhr zu einem Hinterhof an der Steinbeker Hauptstraße gerufen. Dort stand ein Schuppenkomplex in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. In einem Container waren Gasflaschen gelagert, in einem etwa 25 Quadratmeter großen Gebäude wiederum Farben und Lacke.

«Die Einsatzkräfte haben mit Schaum gelöscht. Die Umweltbehörde wurde wegen eventueller Schadstoffe informiert», sagte der Sprecher. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und 34 Mann im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, ist nicht unklar. Die Polizei nahm eine verdächtige Person vorläufig fest, die vor Ort angetroffen wurde.