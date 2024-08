Zwei Prozesse wegen versuchten Mordes in Flensburg

Flensburg (dpa/lno) –

Am Landgericht Flensburg beginnen am Mittwoch zwei Prozesse wegen versuchten Mordes. Zunächst (9.15 Uhr) muss sich ein 26 Jahre alter Angeklagter vor der ersten Großen Strafkammer verantworten, der versucht haben soll, seine Ex-Freundin am 4. September 2023 in Schleswig mit Messerstichen zu töten. Die Frau soll sich am Vortag wegen Gewalttätigkeiten von dem Mann getrennt haben. Dies habe er jedoch nicht verwinden können. Er habe sie deshalb töten wollen. Die Frau erlitt Verletzungen unter anderem an Bauch und Kopf. Herbeigerufene Polizisten konnten den Mann schließlich von der Frau wegziehen.

Um 14.00 Uhr beginnt vor derselben Kammer ein weiterer Prozess wegen versuchten Mordes. Dem ebenfalls 26-jährigen Angeklagten wird zudem besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Mann soll am 28. Februar 2024 gegen 6.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig Benzin über die Tür einer Wohnung und durch den Briefkastenschlitz gegossen und dieses angezündet haben. In der betroffenen Wohnung haben sich demnach zwei Menschen aufgehalten. Der Angeklagte habe einen Zeugen einschüchtern und ihn zum Widerruf der Aussage bewegen wollen, die dieser in einem Ermittlungsverfahren gegen den Angeklagten gemacht hatte. Der 26-Jährige habe es für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen, dass die Zeugen durch das Feuer oder freigesetzte Gase sterben könnten.