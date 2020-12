Zwei Projekte für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Auf einem Display zeigt das Urban Pergola-Team eine Zeichnung ihrer Projektidee. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen/Düsseldorf (dpa/lni) – Beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis kommen zwei von drei Finalisten in der Kategorie Forschung aus dem Land Bremen: das Projekt «Urban Pergola» von vier Studierenden der Hochschule Bremerhaven sowie die Software «Loopsai» von der Universität Bremen. Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung am 4. Dezember in einer Online-Veranstaltung verliehen.

Bei «Loopsai» geht es um nachhaltiges Wirtschaften mithilfe Künstlicher Intelligenz, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Zentrale Idee der Bremerhavener Studierenden sind begrünte Dächer in Städten durch rankende Pflanzen an Stahlseilen und Netzen.

«Urban Pergola» biete eine leicht umsetzbare, kostengünstige und flexible Lösung, um mehrere Probleme auf einmal zu lösen, heißt es in der Begründung der Jury. Im Sommer aufgeheizte Städte könnten mit den grünen Netzen nicht nur gekühlt werden, auch die Luftqualität würde verbessert, CO2-Emissionen verringert und die Artenvielfalt erhöht, begründete die Jury.

