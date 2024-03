Zwei Projekte aus dem Norden für Jugendpreis nominiert

Lübeck (dpa) –

Zwei Kinder- und Jugendprojekte aus dem Norden sind für den Deutschen Kinder- und Jugendpreis des Jahres 2024 nominiert. Dies gab das Deutsche Kinderhilfswerk am Mittwoch bekannt. Die Projekte «Straßen-Poesie bei den Bücherpiraten» aus Lübeck sowie «Jugendklub to Go!» aus Torgelow dürfen demnach auf den mit insgesamt 30.000 Euro dotierten Preis hoffen, der in drei Kategorien vergeben wird.

Bei den «Bücherpiraten» aus Lübeck tragen Kinder- und Jugendliche den Angaben nach eigens verfasste Gedichte im öffentlichen Raum vor und hinterlassen Kopien ihrer Texte unter anderem in Parks, in Jackentaschen oder auch an Fahrradlenkern. Das Projekt aus Torgelow habe einen alten Bauwagen neu gestaltet und so einen mobilen Jugendclub geschaffen, der Kinder und Jugendlichen einen Treffpunkt biete.

Die Gewinner der bundesweit sechs nominierten Projekte werden am 7. Oktober im Rahmen einer Preisverleihung in einem Freizeitpark in Baden-Württemberg bekannt gegeben. Mit dem Preis würdigt das Deutsche Kinderhilfswerk nach eigenen Angaben Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche beispielhaft an der Gestaltung ihrer Umwelt mitwirken.