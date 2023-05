Zwei Polizisten bei Einsatz leicht verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

Zwei Polizisten sind bei einem Einsatz in einer Obdachlosenunterkunft in Lübeck leicht verletzt worden. Zuvor sei es in der Unterkunft zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42- und einem 47- Jährigen gekommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 47-Jährige wurde medizinisch behandelt.

Als die Polizisten die Situation am Donnerstag klären wollten, sei der 47-Jährige aggressiv geworden und habe sich an ihnen vorbeidrängen wollen. Als die Polizisten den Mann festsetzen wollten, habe er die Beamten leicht an den Händen verletzt.

Gegen beide Männer werde wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.