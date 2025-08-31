Zwei Polizisten bei Einsatz in Cuxhaven verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit rund 30 beteiligten Personen sind zwei Polizisten verletzt worden. (Symbolbild) Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Cuxhaven (dpa/lni) –

Zwei Polizisten sind bei einer Auseinandersetzung in Cuxhaven leicht verletzt worden. Die beiden 25 und 37 Jahre alten Beamten sind aber weiter dienstfähig, wie die Polizei mitteilte. Demnach war es in der Nacht zum Sonntag zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen mit insgesamt etwa 30 Personen gekommen. Die Polizei trennte die Streitenden und erteilte allen Platzverweise.

Ein 24-Jähriger folgte den Anweisungen trotz mehrfacher Aufforderung nicht und sollte in Gewahrsam genommen werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Der junge Mann leistete massiven Widerstand, indem er mehrfach versuchte, die Beamten zu treten. Ein 25 Jahre alter Polizist wurde hierdurch leicht verletzt.

Dann trat ein weiterer bislang unbekannter Mann ebenfalls nach den Beamten und verletzte dabei den 25-Jährigen sowie einen 37 Jahre alten Beamten leicht. Der Mann flüchtete unerkannt.

Polizei leitet diverse Strafverfahren ein

Der Grund der ursprünglichen Auseinandersetzung war zunächst unklar. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren wegen Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch ein.