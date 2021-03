Zwei Polizisten bei Auflösung von Party verletzt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gusborn (dpa/lni) – Bei der Auflösung einer illegalen Feier in Gusborn im Landkreis Lüchow Dannenberg sind zwei Polizisten verletzt worden. Ein Anrufer habe die Beamten in der Nacht auf den Sonntag über eine Party mit mehreren Personen informiert, teilte die Polizei mit. Vor Ort trafen sie auf mehr als 20 Feiernde, von denen einige sofort flüchteten. Den Angaben zufolge wurde den Polizisten der Weg auf das Grundstück versperrt, zudem wurden sie geschubst und angegriffen. Ein Mensch wurde festgenommen, ein anderer Gast versuchte ihn zu befreien. Weil die Situation immer weiter eskalierte, setzten die Beamten Pfefferspray ein und forderten Verstärkung an. Als diese eintraf, konnte das Grundstück und das Gebäude mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft betreten und die Feier aufgelöst werden.

Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. In mehr als zwölf Fällen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter Gefangenenbefreiung, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und des Verdachts des Landfriedensbruchs ermittelt. Da die Gäste außerdem aus unterschiedlichen Haushalten stammten, wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-816074/3

Pressemitteilung der Polizei