Zwei Pferde und ein Pony sterben bei Zusammenprall mit Auto

Martfeld (dpa/lni) –

Zwei Pferde und ein Pony sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Martfeld im Landkreis Diepholz gestorben. Am frühen Donnerstagmorgen war ein 36 Jahre alter Autofahrer nach Angaben der Polizei auf einer Straße unterwegs, als plötzlich die drei Tiere die Fahrbahn kreuzten. Der 36-Jährige trat voll auf die Bremse, konnte den Zusammenstoß allerdings nicht verhindern. Die Tiere verendeten noch am Unfallort, der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Pferde und das Pony waren nach Polizeiangaben von ihrer Weide ausgebüxt.