Krummesse (dpa/lno) – Bei einem Motorradunfall in Krummesse im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zwei Menschen teils lebensgefährlich verletzt worden. Ein Mann sei mit seiner Maschine und einer Mitfahrerin hinten drauf wohl zu schnell in eine Kurve gefahren und von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Der Fahrer wurde demnach bei dem Unfall am Sonntagnachmittag lebensgefährlich, die Frau schwer verletzt.