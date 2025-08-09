Zwei Niederlagen für Wolfsburg in Brighton

Brighton (dpa) –

Auf Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wartet eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel der Saison noch einiges an Arbeit. Die Niedersachsen kassierten in einem Doppel-Test bei Premier-League-Club Brighton & Hove Albion zwei Niederlagen. Erst gab es am Samstagmorgen ein 0:2 (0:1) hinter verschlossenen Türen bei der Mannschaft von Ex-Pauli-Trainer Fabian Hürzeler, später folgte dann ein 1:2 (0:1) vor Zuschauern.

Die Engländer hatten im ersten Duell deutlich mehr Spielanteile, im zweiten Aufeinandertreffen konnte die Mannschaft von Neu-Coach Paul Simonis das Geschehen offener gestalten – vor allem in der Schlussphase. Nach dem Anschlusstor von Rogerio (80.) hatte Kilian Fischer sogar die große Chance zum Wolfsburger Ausgleich. Für Brighton traf im ersten Spiel unter anderem der Ex-Mainzer Brajan Gruda, im zweiten Spiel war der frühere Hoffenheimer Georginio Rutter einer der Torschützen.

Wolfsburg tritt am nächsten Samstag im DFB-Pokal beim SV Hemelingen an. In der Bundesliga folgt eine Woche später zum Auftakt ein Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim.