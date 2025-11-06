Zwei neue Schulen für Bergedorf – Hamburg baut weiter aus

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Hamburg ist nach Angaben der Schulbehörde seit 2019 um rund 25.000 auf nunmehr rund 221.000 gestiegen. (Archivbild) Christian Charisius/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Angesichts weiter steigender Schülerzahlen gehen in Hamburg im kommenden Schuljahr im Bezirk Bergedorf zwei weitere neue Schulen an den Start. Im einen Fall dreht es sich um das Bille-Gymnasium und im anderen Fall um die Stadtteilschule Leuschnerstraße, wie Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) sagte. Das Gymnasium, das sechste und kleinste im Bezirk, hat den Angaben zufolge Platz für rund 740 Kinder und Jugendliche, an der Stadtteilschule – sie wird einmal von der Vorschule bis zum Abitur reichen – sollen bis zu 1.300 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Zehn Milliarden Euro Investitionen für Schulen

Mit den beiden neuen Schulen steigt die Zahl der seit 2019 gegründeten staatlichen Schulen nach Angaben der Schulbehörde auf 23, darunter zehn Grundschulen, acht Stadtteilschulen und fünf Gymnasien. «All das ist Teil des Schulentwicklungsplans, der die Neugründung von bis zu 44 Schulen und die Erweiterung von über 120 Schulen vorsieht.» Die Investitionskosten bis in die 2030er Jahre hinein bezifferte Bekeris für Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Schulen auf rund zehn Milliarden Euro. Im laufenden Schuljahr seien es rund 500 Millionen Euro.

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler sei seit 2019 um rund 25.000 auf nunmehr rund 221.000 gestiegen. Allerdings ist den Angaben zufolge ein Ende steigender Schülerzahlen in Sicht. Vorausberechnungen der Schulbehörde zufolge rechnet die Behörde im kommenden Jahr an den allgemeinbildenden Schulen noch mit einem Anstieg auf knapp 228.000 Kindern und Jugendliche, 2027 auf fast 229.000 und 2028 auf knapp 230.000. Danach falle die Zahl der Schülerinnen und Schüler schrittweise bis 2035 wieder auf rund 225.500.

1.000 Schüler mehr bedeutet im Schnitt 55 Klassen mehr

Eine Veränderung um 1.000 Schülerinnen und Schüler bedeutet nach Behördenangaben je nach Schulform und -stufe im Schnitt rund 55 Klassen mehr oder weniger. Eine durchschnittliche Grundschule hat etwa 300, eine Stadtteilschule oder ein Gymnasium etwa 1.000 Schülerinnen und Schüler.

Die nächste Anmelderunde für die 1. Klassen ist vom 5. bis 23. Januar 2026 geplant, jene für die 5. Klassen vom 2. bis 6. Februar 2026. Erwartet werden Anmeldungen von bis zu 19.000 Erstklässlern sowie rund 19.000 Schülerinnen und Schülern für die 5. Klassen an den staatlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen.