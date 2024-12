Zwei mutmaßliche Einbrecher in U-Haft

Der Polizei ist die Festnahme von zwei mutmaßlichen Einbrechern gelungen, denen mehr als 50 Taten an der Ostküste Schleswig-Holsteins zur Last gelegt werden. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die für 58 Einbrüche in den ersten acht Monaten des Jahres 2024 verantwortlich sein sollen. Der Gesamtschaden belaufe sich auf mehr als 200.000 Euro, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Lübeck mit. Gegen die beiden Tatverdächtigen im Alter von 29 und 31 Jahren seien Unterhaftbefehle erlassen worden, hieß es weiter. Die Männer befinden sich in U-Haft.

Die Tatorte lagen den Angaben zufolge an der Ostseeküste, hauptsächlich in den Kreisen Ostholstein und Plön. Auf die Spur kamen die Ermittler den beiden aus Lübeck beziehungsweise dem Kreis Ostholstein stammenden Männern unter anderem durch die Auswertung von Überwachungsvideos und von Zeugenaussagen. Die Tatverdächtigen sollen bei den Einbrüchen in Restaurants, Cafés und andere Gewerbeobjekte unter anderem Fenster und Zugangstüren aufgehebelt und in den meisten Fällen Bargeld gestohlen haben.