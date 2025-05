Aurich (dpa/lni) –

Nach einer Durchsuchung von drei Häusern im Landkreis Aurich am Donnerstag hat die Polizei zwei mutmaßliche Clankriminelle festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des schweren Raubes und räuberischer Erpressung gegen beide.

Den 29- und 32-Jährigen wird vorgeworfen, im November 2024 einem Mann Vermögenswerte in fünfstelliger Höhe gestohlen zu haben. Den Angaben zufolge drohten sie ihm dabei mit Gewalt. Die Tatverdächtigen gehören der Polizei zufolge vermutlich zu einem kriminellen Clanmilieu. Nach monatelangen Ermittlungen erteilte die Staatsanwaltschaft zwei Haftbefehle und mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, hieß es.

Die drei Häuser wurden in den Morgenstunden am Donnerstag durchsucht und führten laut der Polizei zu der Verhaftung der mutmaßlichen Täter. Dabei stellten die Beamten eigenen Angaben zufolge umfangreiche Beweismittel, Stich- und Schusswaffen sowie Bargeld sicher und beschlagnahmten Vermögenswerte in Höhe von 70.000 Euro. Die beiden Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.