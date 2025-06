Zwei Motorradfahrer bei Unfall nahe Melle schwer verletzt

Melle (dpa/lni) –

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall in der Nähe von Melle (Landkreis Osnabrück) verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, erlitt eine 26-Jährige lebensgefährliche und ein 19-Jähriger schwere Verletzungen. Die Frau wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Mann musste mit seinen Verletzungen in eine Klinik, hieß es. Notärzte versorgten beide an der Unfallstelle.

Die zwei Biker waren nach ersten Erkenntnissen zusammen mit einer Gruppe unterwegs, als sie in einer Kurve von der Straße abkamen und stürzten. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache. Die Hannoversche Straße war einer Polizeisprecherin zufolge im Bereich des Unfallortes zwischenzeitlich gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.