Zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden sterben im Harz

Allrode (dpa/sa) –

Zwei Motorradfahrer aus den Niederlanden sind bei einem Unfall im Harz ums Leben gekommen. Beide verloren am Mittag auf der Landstraße 95 zwischen Allrode und Stiege die Kontrolle über ihre Maschinen, wie die Polizei mitteilte. Sie kamen in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ein 56-jähriger Biker prallte gegen mehrere Bäume, sein 62 Jahre alter Begleiter fuhr gegen die Leitplanke. Die beiden Männer seien trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle gestorben, hieß es von der Polizei. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist bisher unklar.