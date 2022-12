Zwei Mitarbeiter bei Explosion auf Aurubis-Gelände verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer Explosion auf dem Werksgelände des Hamburger Kupfer- und Recyclingkonzerns Aurubis sind zwei Arbeiter verletzt worden. Zu dem Feuer an einer Rohrleitung sei es am Mittwochabend im Rahmen von Wartungsarbeiten gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg. Ersten Erkenntnissen der Feuerwehr zufolge hatte eine abgerissene Gasleitung die Verpuffung ausgelöst.

Die beiden Männer seien am Unterarm und den Händen verletzt worden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, es bestehe keine Lebensgefahr. Das Feuer an der Rohrleitung im Stadtteil Veddel war von der Werks- und der Berufsfeuerwehr gelöscht worden. Auch eine im Zuge der Explosion gerissene Wasserleitung wurde repariert.