Zwei Millionen Euro vom Land für Sanierung von Eishalle

Timmendorfer Strand (dpa/lno) – Die Landesregierung unterstützt die Sanierung der maroden Eissporthalle in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein mit mehr als zwei Millionen Euro. Geplant seien die Erneuerung des Daches, der Fenster und der sanitären Anlagen, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit. Außerdem werde der Brandschutz verbessert und die gesamte Technik modernisiert. Insgesamt soll die Sanierung mehr als elf Millionen Euro kosten.

Die rund 30 Jahre alte Halle wird von den Eishockey-Teams des Clubs für Eissport in Timmendorf (CET)) im Erwachsenen- und Jugendbereich genutzt. Außerdem finden dort regelmäßig Kurse und freies Eislaufen für die Öffentlichkeit statt. Die Sanierung sei ein wichtiger Baustein, um langfristig hervorragende Grundlagen für die Weiterentwicklung des Eishockeysports in Schleswig-Holstein zu schaffen, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit.

Über die Sanierung der maroden Halle war in der Gemeinde lange gestritten worden. Zuletzt hatte sich eine knappe Mehrheit 2019 für eine Sanierung ausgesprochen. Seit 2017 hatte es insgesamt drei Bürgerentscheide dazu gegeben. Die Pläne eines Investors für einen aufwendigen Neubau hatten keine Mehrheit bekommen.

