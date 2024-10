Zwei Millionen Euro Sachschaden nach Brand in Lagerhalle

Hamburg (dpa/lno) –

Bei dem Brand in einer Hamburger Obst-Lagerhalle geht die Polizei mittlerweile von einem Sachschaden von rund zwei Millionen Euro aus. Das teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit. Das Feuer an der Lagerhalle war am Samstagabend im Stadtteil Neuenfelde entstanden.

Die Feuerwehr habe nach eigenen Angaben den Brand so weit unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen aber noch an. Eine Warnmeldung wegen starken Rauchs wurde inzwischen aufgehoben. Zwei Wohnhäuser seien evakuiert worden, weitere Angaben gab es zunächst nicht. In der knapp 1.500 Quadratmeter großen Lagerhalle hat sich laut Polizei niemand aufgehalten, diese Angaben habe der Eigentümer gemacht.

50 Fahrzeuge waren der Feuerwehr zufolge im Einsatz. Die Brandursache blieb zunächst unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Das LKA hat die Ermittlungen aufgenommen.