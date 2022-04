Zwei Segler und Hund aus Lebensgefahr gerettet

Hooksiel (dpa/lni) –

Auf der stürmischen Nordsee haben Rettungskräfte zwei Segler und einen Hund aus höchster Lebensgefahr gerettet. Das Ehepaar war mit seiner Jacht am Mittwochabend im flachen Seegebiet Nordergründe gestrandet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Donnerstag mitteilte. Durch die wetterbedingte extreme Brandung konnten die Einsatzkräfte nur mit größter Mühe an die havarierte Segeljacht herankommen. Schließlich konnten sie das junge Ehepaar und den Hund in Sicherheit bringen, das Boot ließen sie zurück. Ein Notarzt versorgte die Schiffbrüchigen. Das leere Boot trieb nachts ab. Einsatzkräfte entdeckten es später südwestlich der Insel Neuwerk und sicherten es.