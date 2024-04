Zwei Menschen sterben bei Unfall in Bissendorf bei Osnabrück

Ein Kreuz zum Gedenken an ein Opfer eines Verkehrsunfalls steht an einer Landstraße. Julian Stratenschulte/dpa

Bissendorf (dpa) –

Zwei Menschen sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Bissendorf im Kreis Osnabrück ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, seien sie mit ihrem Auto aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Der Wagen fing an zu brennen. Die Autofahrerin und ein Insasse seien tödlich verletzt worden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend vor Ort, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Details gab es zunächst nicht.