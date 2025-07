Zwei Menschen sterben bei Kollision – weitere Verletzte

Zwei Menschen sterben bei einem Unfall an der deutsch-dänischen Grenze. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Karlum (dpa) –

Bei einem Verkehrsunfall nahe der deutsch-dänischen Grenze sind am Morgen in Karlum zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen wurden dabei lebensgefährlich und zwei schwer verletzt, wie die Polizei berichtete. Im Bereich einer Linkskurve unweit des Ochsenwegs stieß eine 19-Jährige mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache frontal mit einem Kleinbus zusammen. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben.

Noch an der Unfallstelle erlag eine 93 Jahre alte Insassin des Kleinbusses ihren Verletzungen. Eine 84 Jahre alte Beifahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Drei weitere Mitfahrende des Kleinbusses wurden mit schweren oder lebensgefährlichen Verletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Fahrerinnen ebenfalls verletzt

Die 38 Jahre alte Fahrerin des Kleinbusses erlitt schwere Verletzungen. Bei der 19-jährigen Fahrerin des Kleinwagens konnten Rettungskräfte eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Ein Rettungshubschrauber brachte auch sie in ein Krankenhaus.

Der folgenschwere Unfall mit dem insgesamt sechs Personen befördernden Kleinbus ereignete sich gegen 7.40 Uhr. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Dorfstraße musste für die Bergungsarbeiten rund sechseinhalb Stunden lang voll gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Flensburg ordnete zur Klärung der Unfallursache an, einen Sachverständigen hinzuzuziehen.