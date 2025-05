Zwei Menschen nach Kellerbränden im Krankenhaus

Geesthacht (dpa/lno) –

Zwei Menschen sind nach zwei Kellerbränden in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer war am Donnerstagabend in zwei Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Bereits Ende April hatte es den Angaben nach schon einmal in einem Kellerverschlag des Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Ermittlungen bezüglich des Brandes laufen in alle Richtungen – auch Brandstiftung sei nicht auszuschließen.