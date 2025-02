Zwei Menschen nach Hausbrand im Krankenhaus

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Rauchvergiftungen mussten zwei Menschen nach einem Brand in Hamburg ins Krankenhaus. Wie die Polizei mitteilte, war am späten Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus Feuer ausgebrochen. Vier Menschen erlitten demnach Rauchvergiftungen. Zwei von ihnen wurden noch vor Ort versorgt, zwei kamen ins Krankenhaus.

Grund für das Feuer, das noch in der Nacht gelöscht werden konnte, war vermutlich ein technischer Defekt, wie eine Sprecherin sagte. Genaueres war zunächst unklar.