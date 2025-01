Zwei Menschen in Hamburg mit Stichwaffe verletzt

In der Nähe der Hamburger Reeperbahn kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten in der Nähe der Hamburger Reeperbahn sind zwei Menschen durch eine Stichwaffe verletzt worden. Einer der Verletzten habe eine Stichwunde am Bauch erlitten, ein anderer sei an der Hüfte getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Beide wurden den Angaben zufolge ins Krankenhaus gebracht. Zwei Tatverdächtige seien noch auf der Flucht.

Gegen 3.30 Uhr kam es laut Polizei auf dem Hamburger Berg zu der Schlägerei. Aktuell laufe der Einsatz noch, die Polizei sei mit einem Großaufgebot an Kräften vor Ort. Die Hintergründe des Konflikts sowie die Zahl der Beteiligten seien Teil der Ermittlungen der Polizei. «Der ganze Einsatz ist im Moment noch ziemlich unklar», sagte der Sprecher weiter. Die Tat werde aktuell als gefährliche Körperverletzung eingestuft.