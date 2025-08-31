Zwei Menschen in Hamburg im Wasser vermisst

Hamburg (dpa) –

Taucher der Feuerwehr suchen in Hamburg gleich an zwei Orten nach vermissten Schwimmern. Wie ein Sprecher des Lagezentrums sagte, werde seit dem frühen Abend sowohl in der Elbe als auch in einem See in Allermöhe nach jeweils einem Mann gesucht.

In der Elbe sei ein Schwimmer gegen 17.30 in Blankenese ins Wasser gegangen. Nach ihm werde mit Tauchern, aber auch an Land und aus der Luft gesucht. Ein Passant habe den Rettungsdienst gerufen, weil er einen Mann beobachtete, der scheinbar stark alkoholisiert in den Fluss ging. Er habe bisher nicht gefunden werden können, hieß es aus der Einsatzzentrale der Feuerwehr.

Auch der Mann am See Hinterm Horn in Allermöhe sei bisher nicht entdeckt worden. Dort seien ebenfalls Taucher im Einsatz.