Zwei Menschen erleiden Knalltrauma durch Pyrotechnik

Quickborn (dpa/lno) –

Zwei Menschen haben durch die Explosion von mutmaßlich illegaler Pyrotechnik in Quickborn (Landkreis Pinneberg) ein Knalltrauma erlitten. Wie das Landeskriminalamt mitteilte, zündeten Unbekannte die Böller an Weihnachten und ließen sie in öffentlichen Gebäuden explodieren.

Am Heiligabend warfen Unbekannte einen gezündeten Böller durch das angekippte Fenster eines albanischen Kulturvereins. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag wurde ein Mülleimer in einem Hostel durch einen Zündkörper gesprengt. Dabei kam es zu den zwei Verletzten. Ein Zeuge hatte drei schwarz gekleidete Männer zuvor auf das Grundstück kommen sehen.

Durch die Explosionen sei ein Sachschaden entstanden, den die Polizei bislang nicht beziffern konnte. Das Landeskriminalamt sucht nun nach Zeugen. Angaben zum möglichen Tatmotiv gab es zunächst nicht.