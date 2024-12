Hamburg (dpa) –

Bei Schüssen in Hamburg sind zwei Menschen verletzt worden. Die beiden seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zwei Männer seien auf der Flucht, die Polizei fahnde nach ihnen. Das Landeskriminalamt (LKA) nahm laut dem Sprecher die Ermittlungen am Tatort auf. Zeugen sollen den Angaben zufolge am Samstag gegen 22.36 Uhr Schüsse gehört haben. Weiter Informationen waren zunächst nicht bekannt.