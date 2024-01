Zwei Menschen durch brennenden Weihnachtsbaum verletzt

Schwarzenbek (dpa/lno) –

Zwei Menschen sind in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) durch einen brennenden Weihnachtsbaum leicht verletzt worden. Der Baum ist am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen. Beide Verletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt. Zuvor hatten die «Lübecker Nachrichten» darüber berichtet.