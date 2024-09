Zwei Menschen bei Zimmerbrand in Kiel verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Zimmerbrand in Kiel sind am Vormittag zwei Menschen verletzt worden. Gegen 10.15 hatten gleich mehrere Anrufer von starker Rauchentwicklung aus einer Wohnung im Stadtteil Russee berichtet, wie die Feuerwehr mitteilte. Zwei Bewohner hatten das Haus beim Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Es hatte in einer Küche gebrannt.

Einsatzkräfte holten Bewohner einer darüber liegenden Wohnung mithilfe einer Drehleiter vom Balkon, damit sie dem Rauch nicht weiter ausgesetzt waren. Die Treppe war nicht mehr gefahrlos passierbar. Das Feuer selbst konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen. Mit Hochleistungslüftern wurden anschließend die Wohnung und der Treppenraum rauchfrei gemacht. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte rund anderthalb Stunden beschäftigt.