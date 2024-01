Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Ottensen sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Sie seien gerettet und in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. In der Wohnung habe ein Sofa gebrannt. Das Apartment im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses sei nicht mehr bewohnbar. In dem Haus seien insgesamt 19 Bewohner gemeldet.